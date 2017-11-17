Гудас удалён до конца игры за удар клюшкой по голове Перро

Защитник «Филадельфии Флайерз» Радко Гудас был удалён до конца матча с «Виннипег Джетс» за удар клюшкой по голове.



В середине первого периода Гудас боролся с Перро около борта, и соперник сбил с него шлем. Гудас не глядя с размаха ударил игрока клюшкой, попав ему в область головы и шеи. Оба игрока получили удаления, Перро – две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой, Гудас – штраф до конца матча за удар клюшкой.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Встреча завершилась победой «Виннипега» со счётом 3:2 Б.