«Сент-Луис» с Тарасенко на выезде победил «Эдмонтон»

«Сент-Луис Блюз» уверенно победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Брэйден Шенн (46-я и 48-я минуты), ещё по одному голу забили Владимир Соботка (16) и Александер Стин (28). У «Эдмонтона» отличился Райан Строум (16).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 40 секунд, однако результативными действиями не отметился.