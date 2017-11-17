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«Сент-Луис» с Тарасенко на выезде победил «Эдмонтон»

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» уверенно победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Брэйден Шенн (46-я и 48-я минуты), ещё по одному голу забили Владимир Соботка (16) и Александер Стин (28). У «Эдмонтона» отличился Райан Строум (16).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 40 секунд, однако результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1 : 4 1:1, 0:1, 0:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Соботка (Пьетранджело, Штястны) – 15:14 (4x5), 1:1 – Строум (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс) – 15:43 (5x4), 1:2 – Стин (Шенн, Пьетранджело) – 27:20 (5x4), 1:3 – Шенн (Апшолл) – 45:44 (5x5), 1:4 – Шенн (Шварц, Парэйко) – 47:28 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Владимир Тарасенко
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