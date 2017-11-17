Малкин: Пхёнчхан, возможно, был моим последним шансом на олимпийское золото

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал отказ руководства НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.



«Мы все разочарованы тем, что не поедем на Олимпийские игры. Это всегда было моей мечтой. Я играл на Олимпиадах трижды, и каждый раз это было очень здорово. Игры – это не только хоккей, это возможность посмотреть, поговорить с лыжниками, с фигуристами. Это возможность пообщаться, поскольку в другое время мы все выступаем в разных местах. Я не выигрывал золото Олимпиады, и Пхёнчхан, возможно, был моим последним шансом победить. Это тяжело принять, но поделать ничего нельзя», — приводит слова Малкина Pittsburgh Post-Gazette.

«Это как пришпоривать мёртвую лошадь». Что глава НХЛ думает об Олимпиаде Не ждите Кучерова и других игроков НХЛ на двух ближайших Олимпиадах. Или Гэри Беттмэн блефует?