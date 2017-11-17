Радулов прервал свою рекордную результативную серию в 10-м матче

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не смог набрать очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:6) и прервал результативную серию в 10-м матче.



В предыдущих девяти встречах россиянин набрал 13 (5+8) очков, установив личный рекорд по длительности серии с набранными очками. Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Радулова шесть заброшенных шайб и 11 передач в 19 играх.

Он провёл на площадке 20 минут шесть секунд, заработал две штрафных минуты и нанёс один бросок в створ ворот.