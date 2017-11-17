Аткинсон заработает по новому контракту в «Коламбусе» $ 40,25 млн за 7 лет

«Коламбус Блю Джекетс» и нападающий Кэм Аткинсон договорились о новом контракте. Об этом информирует The Athletic. Соглашение будет рассчитано на семь лет, а его сумма составит $ 40,25 млн. Таким образом, средняя зарплата игрока составит $ 5,75 млн.

Хоккеист становился свободным агентом 1 июля, но он изъявлял желание остаться в команде. Теперь он будет третьим среди самых высокооплачиваемых игроков команды — после Артемия Панарина ($ 6 млн) и Брэндона Дубински ($ 5,85 млн).

В прошлом сезоне он установил личные рекорды результативности по голам (35) и очкам (62). По текущему контракту Аткинсон получает 3,5 млн долларов в год.