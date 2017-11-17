«Флорида» одолела «Сан-Хосе», у Дадонова 2 броска за чуть более чем 21 минуту

«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В 17 матчах сезона на счету команды 10 побед. «Флорида» выиграла второй матч подряд и седьмой из 18 в сезоне.

«Пантеры» забили в ворота «Шаркс» два безответных гола — отличились Колтон Севьюр и Ник Бьюгстад. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 21 минуту 27 секунд. За это время он очков не заработал и нанёс два броска в створ. Показатель полезности россиянина составил 0. Также он заблокировал один бросок.

