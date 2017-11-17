Овечкин – о голе Ландескога на 17-й секунде матча: это была моя ошибка

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал пропущенный на 17-й секунде гол в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:6).
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«Очевидно, что это была моя ошибка. Я не сделал то, что было нужно в этом эпизоде, поэтому мы пропустили», — сказал Овечкин, который не успел вернуться в свою зону.
«Вашингтон» проиграл два последних матча, пропустив суммарно 12 голов, и на данный момент замыкает кубковую восьмёрку Восточной конференции, имея в активе 21 очко после 20 сыгранных встреч.
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