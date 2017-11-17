Кинэн: каждая команда КХЛ хочет обыграть СКА, они — безусловный лидер лиги

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн поделился ожиданиями перед встречей с хоккейным клубом СКА.



Я думаю, что каждая команда ставит перед собой цель обыграть СКА. Потому что клуб из Санкт-Петербурга безусловный лидер в лиге. Команда, обладающая выдающимся подбором игроков. С точки зрения командного и индивидуального мастерства состав очень сильный и, конечно же, опыт — всё на стороне СКА. Но мы знаем, что она всё-таки не безупречна, обыграть можно кого угодно, просто нужно выложиться, и мы ждём этой игры, как возможности проверить себя на самом высоком уровне", — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.



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