OHL. Соколов набрал 4 очка и стал первой звездой матча с «Бэрри Кольтс»

«Садбери Вулвз» разгромил «Бэрри Кольтс» со счётом 8:2 в матче регулярного чемпионата OHL. Первой звездой этого матча стал российский форвард «Вулвз» Дмитрий Соколов. На его счету 4 (2+2) очка при показателе полезности «+3».

Форвард «Бэрри» Алексей Липанов забил гол и заработал показатель полезности «-1». Нападающий «Кольтс» Кирилл Нижников очков не набрал, его показатель полезности составил «-1».