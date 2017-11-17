OHL. Соколов набрал 4 очка и стал первой звездой матча с «Бэрри Кольтс»

«Садбери Вулвз» разгромил «Бэрри Кольтс» со счётом 8:2 в матче регулярного чемпионата OHL. Первой звездой этого матча стал российский форвард «Вулвз» Дмитрий Соколов. На его счету 4 (2+2) очка при показателе полезности «+3».
Форвард «Бэрри» Алексей Липанов забил гол и заработал показатель полезности «-1». Нападающий «Кольтс» Кирилл Нижников очков не набрал, его показатель полезности составил «-1».
Справка «Чемпионата»
Дмитрий Соколов
Родился 14 апреля 1998 года в Омске.
Является воспитанником «Авангарда», играл в юношеских командах омского клуба, в МХЛ провёл 29 матчей за «Омских Ястребов» в сезоне-2014/15, набрав 16 (13+3) очков.
В 2015 году помог сборной России U17 занять первое место на Мировом Кубке вызова, в шести матчах набрав девять (6+3) очков. В том же году сыграл на юниорском чемпионате мира, набрав пять (2+3) очков в пяти играх.
С сезона-2015/16 выступает в OHL за «Садбери», задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2016 году под общим 196-м номером. В первом сезоне в OHL набрал 52 (30+22) очка в 68 играх, во втором – 72 (48+24) очка в 64 матчах, а также провёл две игры в АХЛ за «Айову Уайлд», забросив одну шайбу. В нынешнем сезоне на его счету 23 (11+12) очка в 17 матчах.
Дмитрий Соколов
Родился 14 апреля 1998 года в Омске.
Является воспитанником «Авангарда», играл в юношеских командах омского клуба, в МХЛ провёл 29 матчей за «Омских Ястребов» в сезоне-2014/15, набрав 16 (13+3) очков.
В 2015 году помог сборной России U17 занять первое место на Мировом Кубке вызова, в шести матчах набрав девять (6+3) очков. В том же году сыграл на юниорском чемпионате мира, набрав пять (2+3) очков в пяти играх.
С сезона-2015/16 выступает в OHL за «Садбери», задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2016 году под общим 196-м номером. В первом сезоне в OHL набрал 52 (30+22) очка в 68 играх, во втором – 72 (48+24) очка в 64 матчах, а также провёл две игры в АХЛ за «Айову Уайлд», забросив одну шайбу. В нынешнем сезоне на его счету 23 (11+12) очка в 17 матчах.