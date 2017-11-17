Овечкин: Putin Team – это Putin Team. Это всё ради России

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин рассказал о гражданском движении Putin Team. Оно было создано хоккеистом в поддержку президента России Владимира Путина.

ВЦИОМ: 68% респондентов «за» Putin Team, хоть ранее слышали лишь 17%

«Это всё ради страны. Я просто хочу сделать всё возможное для моей страны. Putin Team – это Putin Team. Это для тех людей, которые поддерживают свою страну. Всё очень просто. У хоккеистов нет особой склонности к политике. Мы не настолько умны. Мы в стороне и делаем свою работу», – передаёт слова хоккеиста New York Times.

Также российский хоккеист признался, что не разговаривал с Путиным с лета. Кроме того, по словам Овечкина, у него нет номера телефона Путина, но он бы хотел его иметь.

«Овечкин — один из активов ФСБ». Америка — о Putin Team Создание «Команды Путина» — повод вспомнить об отношениях президента России с Трампом и об игре Овечкина в плей-офф.

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