Кузнецов: каждый проигрыш делает «Вашингтон» сплочённее, мы обязательно прибавим

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал домашнее поражение от «Колорадо Эвеланш» (2:6).



«Надо быстро забывать прошедшие матчи, и не имеет значения, выиграли мы или проиграли. Фокусироваться нужно только на предстоящем матче. Каждый старается сохранить позитивный настрой, но эти плохие воспоминания о поражениях остаются внутри. Нужно пройти через эти трудности. Каждый проигрыш заставляет команду действовать сплочённее. Мы обязательно прибавим, будем играть лучше. Всё зависит от нас», — приводит слова Кузнецова официальный сайт клуба.



«Вашингтон» проиграл три последних матча из пяти, пропустив за три поражения 15 шайб. В настоящий момент «столичные» замыкают кубковую восьмёрку Востока, являясь обладателем второй «уайлд-кард».

События дня НХЛ. Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили лигу Форвард «Колорадо» попал под сокрушительный силовой приём.