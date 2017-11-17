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Кузнецов: каждый проигрыш делает «Вашингтон» сплочённее, мы обязательно прибавим

Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал домашнее поражение от «Колорадо Эвеланш» (2:6).

«Надо быстро забывать прошедшие матчи, и не имеет значения, выиграли мы или проиграли. Фокусироваться нужно только на предстоящем матче. Каждый старается сохранить позитивный настрой, но эти плохие воспоминания о поражениях остаются внутри. Нужно пройти через эти трудности. Каждый проигрыш заставляет команду действовать сплочённее. Мы обязательно прибавим, будем играть лучше. Всё зависит от нас», — приводит слова Кузнецова официальный сайт клуба.

«Вашингтон» проиграл три последних матча из пяти, пропустив за три поражения 15 шайб. В настоящий момент «столичные» замыкают кубковую восьмёрку Востока, являясь обладателем второй «уайлд-кард».

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Источник: Официальный сайт "Вашингтон Кэпиталз" Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш Евгений Кузнецов — хоккей
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