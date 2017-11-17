Морозов: КХЛ сохранит приоритетное взаимодействие с ФХР по паузам для сборных

Член Правления КХЛ Алексей Морозов прокомментировал итоги завершившегося в Москве заседания Правления КХЛ.

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«Обсуждали семилетнюю стратегию и переход к новому направлению развития лиги, которое сейчас разрабатывается сроком на 7 лет, спортивную составляющую и спонсорство государственными компаниями. Будем развиваться в направлении роста уровня команд и количества ответственных матчей. Есть время подготовиться к Совету Директоров КХЛ, на котором будет приниматься новая стратегия. В этом сезоне из-за олимпийского сезона были сжатые сроки проведения соревнования.

На сегодняшний день планируется, что в следующем сезоне матч открытия состоится в сентябре. Лига уже работает над составлением нового календаря, будет осуществлено взаимодействие с клубами с целью уменьшения количества жалоб. Планируется, чтобы у хоккейных клубов было преимущество использования арены перед различными шоу-программами. КХЛ сохранит приоритетное взаимодействие с ФХР по вопросу пауз для сборных на Евротур и чемпионат мира. В декабре будет обсуждена реакция лиги в вопросе Олимпийских игр, если сборная Россия не будет допущена для участия», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.