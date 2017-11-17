Форвард «Ак Барса» Малыхин выбыл на два месяца, защитник Захарчук – на месяц

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал о ситуации с травмами в команде.

«У «Ак Барса» на сегодняшний день одна проблема – у нас начались травмы. Всё остальное в порядке, в штатном режиме. Будем надеяться, что ребята скоро поправятся и мы будем показывать тот хоккей, который от нас ждут болельщики. Малыхин выбыл на два месяца, Захарчук на месяц», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.