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Форвард «Ак Барса» Малыхин выбыл на два месяца, защитник Захарчук – на месяц

Хоккей

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал о ситуации с травмами в команде.

«У «Ак Барса» на сегодняшний день одна проблема – у нас начались травмы. Всё остальное в порядке, в штатном режиме. Будем надеяться, что ребята скоро поправятся и мы будем показывать тот хоккей, который от нас ждут болельщики. Малыхин выбыл на два месяца, Захарчук на месяц», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс Степан Захарчук Фёдор Малыхин
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