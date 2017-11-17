100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Директор «Ак Барса»: Ткачёвым интересуются в НХЛ, но он отработает контракт

Хоккей

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал об интересе в НХЛ к нападающему Владимиру Ткачёву.

«Ткачёв своей игрой доказывает, что является перспективным хоккеистом. И в сборной, в клубе. В том, что им интересуются в НХЛ, нет ничего удивительного. Но у него контракт с «Ак Барсом» до 2019 года. После окончания мы будем вместе решать. То, что он отработает контракт, – здесь вопросов нет», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс Владимир Ткачёв НХЛ
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент