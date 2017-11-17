В «Ак Барсе» заявили, что у Билялетдинова есть желание продолжать работу в клубе

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов поделился мнением о работе главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.

«У Билялетдинова двухлетний контракт с клубом. Всё будет зависеть от него, пока я вижу, что у него есть желание продолжать работать. Не совсем правильно, что в начале сезона у него не было такого желания. Просто были некоторые заминки с подписанием, но они не связаны с желание работать», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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