17 ноября прошло заседание правления КХЛ. Лига подвела промежуточные итоги взаимодействия с ЖХЛ.



«В сентябре 2017 года КХЛ были продлены на четыре года исключительные права на проведение чемпионата России по хоккею среди женских команд. Стратегия развития Женской хоккейной лиги была подготовлена совместно со специалистами Минспорта РФ, ФХР, КХЛ, а также представителями женских хоккейных клубов.



В период до 2023 года приоритетами в развитии ЖХЛ станут улучшение качества спортивного продукта, популяризация женского хоккея и повышение привлекательности бренда ЖХЛ. Чемпионат ЖХЛ будет проводиться в два этапа – круговой турнир и серия плей-офф. Кроме того, в течение хоккейного сезона планируется проведение выставочных игр и участие ЖХЛ и клубов лиги в специальных проектах международных хоккейных организаций – таких как Всемирный женский хоккейный уик-энд.



Ключевым направлением станет работа по увеличению числа клубов в лиге. К 2022 году ЖХЛ стремится увеличить число участников до 10 команд. Проект стратегии включает создание попечительского совета ЖХЛ, куда войдут ведущие российские политики, руководители СМИ и бизнесмены», — говорится в пресс-релизе КХЛ.

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