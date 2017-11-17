Канадец Николсон может сменить Фазеля на посту главы ИИХФ

Одним из вероятных преемников Рене Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея может стать исполнительный директор «Эдмонтон Ойлерз» Боб Николсон, сообщил обозреватель Даррен Дрегер в эфире TSN. Ранее он на протяжении 16 лет (1998-2014) возглавлял Федерацию хоккея Канады: при нём канадские сборные выиграли 7 олимпийских золотых медалей (мужчины и женщины суммарно), становились первыми на 12 молодёжных чемпионатах мира, взяли золото на 5 взрослых чемпионатах мира и 10 женских чемпионатах мира. В сентябре 2012 года Николсон занял пост одного из вице-президентов ИИХФ.

Напомним, что несколько дней назад Рене Фазель объявил, что уйдёт в отставку в 2020 году, после истечения нынешнего срока полномочий. Фазель был переизбран на четырёхлетний срок на выборах во время конгресса ИИХФ в Москве в мае 2016 года на безальтернативной основе.

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