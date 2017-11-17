«Амбри-Пиотта» вернула Кубалика из «Плзеня», Таффе может вернуться в «Слован»

Швейцарская команда «Амбри-Пиотта» вернула экс-форварда «Салавата Юлаева» Доминика Кубклика из «Плзеня». У хоккеиста действующий контракт со швейцарцами, в чешской команде он был в аренде. При этом нападающий Джефф Тафе может вернуться в КХЛ — в «Слован». Об этом информирует swisshockey. При этом в «Амбри-Пиотта» заявили, что главный тренер команды пока может рассчитывать на пятерых легионеров.

Кубалик провёл в чешской лиге 20 матчей в текущем сезоне, на его счету 16 голов и 8 передач. За «Салават» хоккеист не провёл ни одного матча, контракт был расторгнут. Таффе в текущем сезоне набрал 12 (2+10) очков в 21 матче. В прошлом сезоне в КХЛ на его счету 43 (18+25) очка в 58 матчах.