Ларсен: я верю в то, что Вестерлунд делает в хоккее

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен рассказал о кризисе в игре команды и мотивации вернуться в КХЛ.

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«Определённо у нас спад в игре. Это тяжело, но мы должны найти способ выбраться и начать выигрывать. Поражение от ЦСКА? Мы старались, но исполнение было не на должном уровне. Не нужно забывать и о рабочей этике, мы должны лучше действовать в определённые моменты матча. За день до этой игры была командная встреча без тренеров? Иногда хорошо вот так встретиться и поговорить об определённых вещах. В конце концов, дело не в тренерах, генеральных менеджерах или руководстве клубов. Работу делают игроки, они выходят на лёд и находят способ выигрывать матчи. Надеюсь, мы скоро вернёмся к этому.

Пытаюсь выкладываться в каждом отдельном матче, быть профессионалом. Конечно, какие-то матчи получаются, какие-то – не особенно. Сейчас вся команда может играть лучше и я в частности. В последних встречах никак не могу отличиться, поэтому мне остаётся просто бросать, и как-нибудь шайба зайдёт.

У меня был шанс продолжить карьеру в НХЛ. Но в то же время мне нравилось играть за команды Эркки Вестерлунда. Я верю в то, что он делает в хоккее. Когда я получил предложение из Уфы, то понял, что не хочу терять шанс снова сыграть за его команду. Мне нравилось играть в КХЛ, это хорошая и скоростная лига. Подписал двухлетний контракт, меня всё устраивает, и я не смотрю далеко вперёд. Не обращаю внимания на давление. Единственное, что ты можешь контролировать, – это себя самого. Я всегда стараюсь так думать. Если ты хорошо подготовился, то есть уверенность – ты сможешь добиться хорошего результата», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.