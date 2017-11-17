Полодян: армяне тащат «молодёжку» — хорошо шутили об этом в сборной

Форвард молодёжной сборной России Алексей Полодян подвёл итоги суперсерии со сборными канадских юниорских лиг. Российская команда проиграла в дополнительной серии буллитов.

Сборная России U20 обыграла команду QMJHL, но потерпела поражение в суперсерии

«От последней игры эмоции положительные, ведь показали характер, выиграли матч. Конечно, хотелось победить и в серии, но буллиты – всегда лотерея, в которой мы в этот раз проиграли. Стараемся не зацикливаться на этом.



Думаю, что доволен тем, что показал. У нас было хорошее взаимопонимание с партнёрами по тройке, из-за этого и получался результат.



Армяне тащат «молодёжку»?.. Конечно, в сборной это была популярная тема. Ребята очень хорошо шутили по этому поводу, так что мы были не против», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.