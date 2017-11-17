Кожевников: в «Торпедо» набрали пенсионеров, и получился перевалочный пункт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о селекции нижегородского «Торпедо». Из пришедших по ходу межсезонья в команду игроков Михаил Жуков и Сергей Костицын пока не забивали в этом сезоне, Рок Тичар был помещён в список отказов, а Жига Еглич отправился в «Нефтехимик».

Итоги дня КХЛ: куда катится «Торпедо»? Костицын не забивает уже 20 матчей «Спартак» продлил свою победную серию до четырёх матчей, а «Динамо» и СКА снова выиграли на выезде.

«Я думаю, что в «Торпедо» была непрофессиональная селекция. Там не пойми что идёт три года. Сначала они набирают пенсионеров, потом попадают в эту ситуацию. Непонятно, что там происходит. Толпами народ там проходит. Не понимаю, что там творится. Связаны ли текущие проблемы команды с невыплатой зарплат? Может быть. Но это только одна из причин. Если команда играет, то и спонсоры находятся. А если дела у неё ни шатко ни валко, то получается какой-то непонятный перевалочный пункт», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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