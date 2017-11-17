И. Зубов: атмосфера в «Салавате» супер, «доброжелатели» не дождутся

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Илья Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». Матч начнётся в 19:00 мск.

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«Готовимся играть в свою игру. Понятно, что серия поражений, но жизнь на этом не заканчивается. Все ребята на позитиве и будем стараться играть на победу. Атмосфера в команде супер. «Доброжелатели» не дождутся.



Нужна поддержка болельщиков. Будем стараться выигрывать. Ничего страшного не случилось, считаем мы, держимся на позитиве. От нас будет стопроцентная отдача», — цитирует игрока официальный сайт клуба.