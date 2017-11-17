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«Авангард» — «Сибирь»: Березин подрался с Левицким

Хоккей

В середине второго периода матча между «Авангардом» и «Сибирью», который проходит в Омске, нападающий команды новосибирцев Игорь Левицкий подрался с защитником команды Андрея Скабелки Максимом Березиным.

Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку. В матче продолжается второй игровой отрезок, счёт в матче не открыт.

«Авангард» занимает четвёртую строчку в Восточной конференции и выиграл два последних матча. «Сибирь» идёт на девятом месте.

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Видео драки можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Сибирь Игорь Левицкий Максим Березин Драки
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