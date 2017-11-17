«Авангард» — «Сибирь»: Березин подрался с Левицким

В середине второго периода матча между «Авангардом» и «Сибирью», который проходит в Омске, нападающий команды новосибирцев Игорь Левицкий подрался с защитником команды Андрея Скабелки Максимом Березиным.



Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку. В матче продолжается второй игровой отрезок, счёт в матче не открыт.

«Авангард» занимает четвёртую строчку в Восточной конференции и выиграл два последних матча. «Сибирь» идёт на девятом месте.

«Ак Барс» не справится с ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ «Нефтехимик» одолеет «Витязь», «Авангард» помучается с «Сибирью», а «Салават» снова проиграет.

Видео драки можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.