До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бэбкок: возможность возвращения Сошникова в КХЛ оказывает давление на «Торонто»

Хоккей

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок рассчитывает, что Никита Сошников будет играть за команду долгое время. Россиянин был вызван из АХЛ несколько дней назад и провёл первую игру в сезоне. В его контракте есть пункт, по которому он может вернуться в Россию, если «Торонто» отправит его в фарм-клуб.

«Сошников хорошо играл за нас в прошлом сезоне, но получил травму. Мы хотим, чтобы он снова набрал ход, хотим дать ему шанс вернуть свою игру. Кроме того, всем известно о пункте в его контракте, это тоже оказывает небольшое давление. Но реальность такова, что мы хотим, чтобы он был частью команды долгое время», — сказал Бэбкок в эфире клубного телевидения.

«Торонто» и Ламорелло не отдадут Сошникова СКА. И будут правы?
В «Торонто» играть не дают. Стоит ли возвращаться в питерский СКА?
Источник: Официальный сайт "Торонто Мэйпл Лифс" Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Майк Бэбкок Никита Сошников
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент