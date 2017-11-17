Бэбкок: возможность возвращения Сошникова в КХЛ оказывает давление на «Торонто»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок рассчитывает, что Никита Сошников будет играть за команду долгое время. Россиянин был вызван из АХЛ несколько дней назад и провёл первую игру в сезоне. В его контракте есть пункт, по которому он может вернуться в Россию, если «Торонто» отправит его в фарм-клуб.



«Сошников хорошо играл за нас в прошлом сезоне, но получил травму. Мы хотим, чтобы он снова набрал ход, хотим дать ему шанс вернуть свою игру. Кроме того, всем известно о пункте в его контракте, это тоже оказывает небольшое давление. Но реальность такова, что мы хотим, чтобы он был частью команды долгое время», — сказал Бэбкок в эфире клубного телевидения.

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