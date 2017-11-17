КХЛ отменила наказание форварда «Динамо» Сидлярова за удар в голову

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Адмирал» — «Динамо» (Москва).

На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего «Динамо» Дмитрия Сидлярова наказание по правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – малый штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) – п. 1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

«Адмирал» реализовал удаление Сидлярова, но бело-голубые выиграли со счётом 5:4.

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Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.