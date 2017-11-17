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«Витязь» продлит контракты с Выглазовым и лучшим бомбардиром команды Макеевым

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время «Витязь» продлит контракты с нападающими Алексеем Макеевым и Никитой Выглазовым.

25-летний Макеев выступает за подмосковную команду с сезона-2013/14 и является лучшим бомбардиром «Витязя» в этом сезоне, набрав 22 (11+11) очков в 32 матчах при показателе полезности «+1».

32-летний Выглазов играет за «Витязь» с 2014 года, в текущем сезоне на его счету четыре заброшенные шайбы и две передачи при показателе полезности «-4».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Витязь Никита Выглазов
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