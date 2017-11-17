«Витязь» продлит контракты с Выглазовым и лучшим бомбардиром команды Макеевым

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время «Витязь» продлит контракты с нападающими Алексеем Макеевым и Никитой Выглазовым.



25-летний Макеев выступает за подмосковную команду с сезона-2013/14 и является лучшим бомбардиром «Витязя» в этом сезоне, набрав 22 (11+11) очков в 32 матчах при показателе полезности «+1».



32-летний Выглазов играет за «Витязь» с 2014 года, в текущем сезоне на его счету четыре заброшенные шайбы и две передачи при показателе полезности «-4».

