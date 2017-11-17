Шилин: можно считать меня молодым по вратарскому возрасту, но я так не думаю

26-летний вратарь «Авангарда» Олег Шилин прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (1:0).



«Вся команда хорошо играла, не только вратарь. Много бросков на себя поймали. Когда я ошибался, за мной подчистили. Наша основная задача была не пропустить лёгкую шайбу, а потом не ошибаться.



Считаю ли я себя молодым вратарём? По паспорту, наверное, нет, а по вратарскому возрасту — можно считать, что молод. Но я себя таковым не считаю. Фурх получил небольшое повреждение, пока дают — надо стараться играть хорошо, а дальше посмотрим, как будет.



Последние минут пять были самыми тяжёлыми. «Сибирь» стала открываться. Мы стали играть строже в обороне, нам это удалось. Знали, что соперник часто отыгрывается в концовке и будет играть до финальной сирены», — передаёт слова Шилина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Гол Меньшикова и «сухарь» Шилина помогли «Авангарду» одолеть «Сибирь»