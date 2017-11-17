«Локомотив» — «Салават»: Квартальнов удалён до конца матча за спор с арбитром

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов был удалён со скамейки до конца матча с «Салаватом Юлаевым», который проходит в Ярославле.

«Ак Барс» не справится с ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ «Нефтехимик» одолеет «Витязь», «Авангард» помучается с «Сибирью», а «Салават» снова проиграет.

После диалога с одним из главных арбитров перед стартом второго периода Квартальнов покинул лавку, ему было выписано 20 минут дисциплинарного штрафа.

В матче идёт второй период, «Салават Юлаев» ведёт со счётом 2:1. У гостей отличились Филип Ларсен и Антон Бурдасов, у хозяев — Егор Коршков.

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