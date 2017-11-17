Евгений Малкин наточил коньки Филу Кесселу

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал видео в своём «инстаграме», в котором точит коньки партнёру по команде — Филу Кесселу.



«Ещё чуть-чуть. Фил, это для тебя. Будешь летать завтра!» — сказал Малкин.

«Питтсбург» накануне одержал победу на выезде в матче с «Оттавой Сенаторз» со счётом 3:1 и вернулся домой, где в ночь с 18 на 19 ноября примет «Чикаго Блэкхоукс». В октябре «чёрные ястребы» одержали разгромную победу в игре с «Питтсбургом» со счётом 10:1.

Видео можно посмотреть также в «инстаграме» Евгения Малкина.