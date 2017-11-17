ЦСКА обыграл «Ак Барс», Сорокин оформил четвёртый «сухарь» в сезоне

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:0.

«Ак Барс» не справится с ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ «Нефтехимик» одолеет «Витязь», «Авангард» помучается с «Сибирью», а «Салават» снова проиграет.

Уже на второй минуте игры Никита Нестеров вывел «армейскую» команду вперёд, а на девятой минуте Андрей Кузьменко реализовал большинство. Окончательный результат в третьем периоде установил Кирилл Петров. Вратарь Илья Сорокин в четвёртый раз в сезоне провёл матч на ноль, отразив 13 бросков.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.