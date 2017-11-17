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ЦСКА обыграл «Ак Барс», Сорокин оформил четвёртый «сухарь» в сезоне

Хоккей

ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:0.

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Уже на второй минуте игры Никита Нестеров вывел «армейскую» команду вперёд, а на девятой минуте Андрей Кузьменко реализовал большинство. Окончательный результат в третьем периоде установил Кирилл Петров. Вратарь Илья Сорокин в четвёртый раз в сезоне провёл матч на ноль, отразив 13 бросков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 0 2:0, 0:0, 1:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Нестеров (Капризов) – 01:07 (5x5), 2:0 – Кузьменко (Светлаков, Науменков) – 08:37 (5x4), 3:0 – Петров (Попов, Ничушкин) – 49:05 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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