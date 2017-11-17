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Вестерлунд: история у «Салавата» повторяется, Кареев в сложной ситуации

Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение в гостевом матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ). Вратарь уфимской команды Андрей Кареев провёл в сезоне девять матчей и не выиграл ни одного.

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«Поздравляю «Локомотив» и Дмитрия (Квартальнова). Я его тренировал, когда он был игроком. Дмитрий был хорошим игроком, сейчас он хороший тренер. Хорошая, равная игра. У нас много равных игр, у нас много таких матчей, но история повторяется.

Кареев в очень сложной ситуации. Но мы верим в него, он перспективный вратарь. Скривенс сыграл все три матча за Канаду, у него было много переездов. Решили дать сыграть Карееву.

У нас было много хороших моментов забить в третьем периоде и овертайме, но мы не забили. Мы поменялись в первом периоде и перед игрой. Нам надо забивать, тогда всё будет по-другому», — передаёт слова Вестерлунда корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Салават Юлаев Андрей Кареев Дмитрий Квартальнов Эркка Вестерлунд
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