Гол и буллит Галимова помогли «Нефтехимику» обыграть «Витязь»

«Витязь» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 1:2 Б.

«Ак Барс» не справится с ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ «Нефтехимик» одолеет «Витязь», «Авангард» помучается с «Сибирью», а «Салават» снова проиграет.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке Эмиль Галимов вывел «Нефтехимик» вперёд. Однако хозяева быстро отыгрались благодаря голу Александра Никулина. Основное и дополнительное время победителя не выявило, а в серии послематчевых бросков решающий буллит забил Эмиль Галимов.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.