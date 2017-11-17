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Гол и буллит Галимова помогли «Нефтехимику» обыграть «Витязь»

Хоккей

«Витязь» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 1:2 Б.

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«Нефтехимик» одолеет «Витязь», «Авангард» помучается с «Сибирью», а «Салават» снова проиграет.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке Эмиль Галимов вывел «Нефтехимик» вперёд. Однако хозяева быстро отыгрались благодаря голу Александра Никулина. Основное и дополнительное время победителя не выявило, а в серии послематчевых бросков решающий буллит забил Эмиль Галимов.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
1 : 2 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Галимов (Секстон, Ганзл) – 26:32 (5x5), 1:1 – Никулин (Макеев) – 30:11 (5x5), 1:2 – Галимов – 65:00 ( ПБ)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Нефтехимик Эмиль Галимов
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