Паутов — о 13-м проигрыше в 15 матчах: что-то не идёт, «Витязь» будет бороться

Защитник “Витязя” Юрий Паутов поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (1:2 Б).

“У нас было большинство в овертайме, но страдает реализация, надо больше работать и уделять ей внимание. Будем работать, просто нам немножко не везёт в этом плане. Нас должно прорвать, надо реализовать пару попыток. Мы понимаем, что болельщикам смотреть на проигрыши неприятно. Уделяем на тренировках внимание игре, отдаём все силы, но что-то не идёт. Но мы будем бороться. Думаю, всё получится. Буллиты — лотерея. Не забиваешь ты — забивают тебе. Сегодня нам просто не повезло. Стараемся настраиваться на каждую игру. Команда всё понимает, дальше нам отступать уже некуда. Будем на каждой игре отдаваться по полной”, — передаёт слова Паутова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.