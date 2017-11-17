Пиганович: «Нефтехимик» не тренирует буллиты, но ребята вышли и забили

Защитник “Нефтехимика” Олег Пиганович поделился впечатлениями от победы в матче с “Витязем” (2:1 Б).

“У “Витязя” молодая, агрессивная команда. Они бежали и втыкались. Тяжеловато было сегодня играть. Они бежали весь матч. У нас тоже молодая команда, все ребята играют по заданию. Это и наша, и тренерская заслуга, все бьются и играют по заданию. У нас нет по ходу сезона такого, чтобы мы обязательно хотели быть первыми в Восточной конференции. Мы стараемся выиграть каждый матч и выполнить задание. Иногда это получается, а иногда — нет. Мы набираем очки и идём. Буллиты не тренируем, но ребята вышли и забили. Молодцы. С Афиногеновым был чисто игровой момент, никто никого из себя не выводил. Всё было как обычно. За личной статистикой у нас никто не следит, все играют на команду”, — передаёт слова Пигановича корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

Итоги дня КХЛ: «Локомотив» победил без Квартальнова. А что с Уфой? «Салават» упустил преимущество в две шайбы и потерпел восьмое поражение в десяти последних матчах.

Видео буллитной серии можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.