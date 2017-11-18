Нестеров: Кучеров – суперстар НХЛ и по статистике, и по игре

Защитник ЦСКА Никита Нестеров пожелал удачи бывшим партнёрам по «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Никите Кучерову, Владиславу Наместникову и другим. «Молнии» идут на первом месте в регулярном чемпионате НХЛ, при этом Кучеров является лучшим снайпером.
Почему Кучеров – это космос, а все остальные позади. И даже не спорьте
Никита без вопросов суперзвезда. Но мы берём выше – сейчас он круче всех в НХЛ.
«Удачи Кучерову, Наместникову и другим парням в «Тампе». Ребята заслужили хорошо играть, работали много, наверное. Кучеров – звезда НХЛ, суперстар. И по статистике, и по игре. Молодчик, что тут скажешь. Меня там сейчас нет, жизнь такая. Может, ещё буду», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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