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Нестеров: Кучеров – суперстар НХЛ и по статистике, и по игре

Хоккей

Защитник ЦСКА Никита Нестеров пожелал удачи бывшим партнёрам по «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Никите Кучерову, Владиславу Наместникову и другим. «Молнии» идут на первом месте в регулярном чемпионате НХЛ, при этом Кучеров является лучшим снайпером.

Почему Кучеров – это космос, а все остальные позади. И даже не спорьте
Никита без вопросов суперзвезда. Но мы берём выше – сейчас он круче всех в НХЛ.

«Удачи Кучерову, Наместникову и другим парням в «Тампе». Ребята заслужили хорошо играть, работали много, наверное. Кучеров – звезда НХЛ, суперстар. И по статистике, и по игре. Молодчик, что тут скажешь. Меня там сейчас нет, жизнь такая. Может, ещё буду», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Владислав Наместников Никита Кучеров Никита Нестеров
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