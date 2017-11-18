Итоги дня МХЛ: «Капитан» прервал 16-матчевую серию поражений

17 ноября в регулярном чемпионате МХЛ состоялось 11 матчей.

«Крылья Советов» крупно проиграли МХК «Динамо» СПб (5:1), продлив серию поражений до шести матчей.



Единственную шайбу команды забросил Владимир Михасёнок. Голы «Динамо» — на счету Антона Назаревича, Алексея Кудрявцева, Максима Михайлова и Никиты Дыняка, который оформил дубль.

«Кузнецкие Медведи» одолели «Омских Ястребов» со счётом 3:2 Б.



В составе победителей отличились Дмитрий Левашов и Антон Рубан, он же забил победный буллит. Голы омичей забили Егор Сердюк и Семён Асташевский.

«Амурские Тигры» уступили «Локо» со счётом 2:3 и проиграли седьмой матч кряду.



Голами в составе хабаровчан отметились Степан Богданов и Матвей Заседа. У ярославцев забили Григорий Денисенко, Никита Жуков и Антон Малышев.

«Сибирские Снайперы» обыграли «Белых Медведей» — 4:3.



У новосибирцев хет-трик оформил Никита Шашков, ещё один гол забил Никита Михайлов. В составе челябинской команды отличились Платон Попов, Данил Мокрушев и Сергей Шушарин.

«Авто» разгромил «Алтай» со счётом 5:0.

Заброшенными шайбами отметились Артём Белоцкий, оформивший дубль, а также Захар Богатырёв, Юрий Муравьёв и Иван Петраков.

«Снежные Барсы» переиграли «Толпар» — 5:2.



В составе победителей отличились Саян Данияр, Алексей Сергеев, Валерий Орехов и Александр Мелихов, сделавший дубль. Голы «Толпара» — на счету Антона Пачина и Ильдара Абдеева.

«Мамонты Югры» разгромили «Сарматов» со счётом 8:2.



Степан Грымзин сделал хет-трик, ещё по шайбе забросили Александр Беляев, Иван Морозов, Кирилл Руденко, Владимир Гайдеик и Кирилл Попов. у «Сарматов» отличились Роман Багин и Константин Колмагоров.

МХК «Спартак» прервал шестиматчевую победную серию СКА-1946, выиграв со счётом 3:2.



За красно-белых забили Андрей Ревацкий, Егор Круженков и Артём Волков. Голы «армейцев» — на счету Даниила Огирчука и Кирилла Басистого.

«Реактор» в овертайме одолел «Ладью» — 4:3 Б.



В составе победителей отличились Андрей Чивилев, Глеб Семёнов и Разат Тимиров, сделавший дубль. У тольяттинцев забили Филипп Лапков, Алексей Сыромятников и Максим Цыбин.

«Атланты» прервали пятиматчевую серию поражений, обыграв МХК «Динамо» — 3:2.



Заброшенными шайбами у победителей отметились Денис Морозов, Виктор Островский и Никита Христов. У «Динамо» дубль оформил Владислав Михайлов.

«Капитан» обыграл «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 6:3, прервав свою 16-матчевую серию поражений.



Амир Гараев оформил дубль, ещё по шайбе забросили Даниил Орешкин, Владимир Капкин, Степан Старков и Егор Постнов. В составе китайской команды отличились Ян Свобода, Владимир Забабурин и Владислав Цуриков.