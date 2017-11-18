Итоги дня МХЛ: «Капитан» прервал 16-матчевую серию поражений
18 ноября 2017, суббота. 00:04
Хоккей
17 ноября в регулярном чемпионате МХЛ состоялось 11 матчей.
«Крылья Советов» крупно проиграли МХК «Динамо» СПб (5:1), продлив серию поражений до шести матчей.
Единственную шайбу команды забросил Владимир Михасёнок. Голы «Динамо» — на счету Антона Назаревича, Алексея Кудрявцева, Максима Михайлова и Никиты Дыняка, который оформил дубль.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 19:30 МСК
1 : 5
0:1, 1:0, 0:4
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
, 0:1 – Назаревич (Васин) – 17:58 (5x5) , 1:1 – Михасёнок (Садретдинов) – 37:37 (5x4) , 1:2 – Кудрявцев (Назаревич, Шепитько) – 41:27 (5x5) , 1:3 – Михайлов (Чернов, Анисимов) – 42:44 (5x5) , 1:4 – Дыняк (Чернов, Михайлов) – 49:00 (5x5) 1:5 – Дыняк (Ельшанский) – 59:27 (5x3)
«Кузнецкие Медведи» одолели «Омских Ястребов» со счётом 3:2 Б.
В составе победителей отличились Дмитрий Левашов и Антон Рубан, он же забил победный буллит. Голы омичей забили Егор Сердюк и Семён Асташевский.
«Амурские Тигры» уступили «Локо» со счётом 2:3 и проиграли седьмой матч кряду.
Голами в составе хабаровчан отметились Степан Богданов и Матвей Заседа. У ярославцев забили Григорий Денисенко, Никита Жуков и Антон Малышев.
«Сибирские Снайперы» обыграли «Белых Медведей» — 4:3.
У новосибирцев хет-трик оформил Никита Шашков, ещё один гол забил Никита Михайлов. В составе челябинской команды отличились Платон Попов, Данил Мокрушев и Сергей Шушарин.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 16:00 МСК
3 : 4
1:0, 1:2, 1:2
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
, 1:0 – Попов (Степанов) – 10:32 (5x4) , 1:1 – Шашков (Садыков) – 27:42 (5x5) , 2:1 – Мокрушев (Киселёв, Шабанов) – 34:44 (5x4) , 2:2 – Михайлов (Богуш) – 38:37 (5x5) , 3:2 – Шушарин (Попов, Кобяков) – 54:59 (5x4) , 3:3 – Шашков (Челбаев) – 58:06 (5x4) 3:4 – Шашков (Лапин, Садыков) – 59:40 (5x5)
«Авто» разгромил «Алтай» со счётом 5:0.
Заброшенными шайбами отметились Артём Белоцкий, оформивший дубль, а также Захар Богатырёв, Юрий Муравьёв и Иван Петраков.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 15:30 МСК
, 0:1 – Белоцкий (Павленко, Бухаров) – 14:03 (5x4) , 0:2 – Богатырёв (Павленко, Петров) – 23:17 (5x5) , 0:3 – Муравьёв (Шарипов, Кошелев) – 30:32 (5x5) , 0:4 – Белоцкий (Павленко, Бухаров) – 52:41 (5x5) 0:5 – Петраков (Пронин, Лебединец) – 57:21 (5x5)
«Снежные Барсы» переиграли «Толпар» — 5:2.
В составе победителей отличились Саян Данияр, Алексей Сергеев, Валерий Орехов и Александр Мелихов, сделавший дубль. Голы «Толпара» — на счету Антона Пачина и Ильдара Абдеева.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 16:00 МСК
, 1:0 – Данияр (Данияр, Муратов) – 10:43 (5x5) , 2:0 – Сергеев (Гатиятов, Мельников) – 18:08 (5x5) , 3:0 – Мельников (Сергеев, Гатиятов) – 28:34 (5x5) , 4:0 – Орехов (Данияр, Гатиятов) – 33:24 (5x4) , 4:1 – Пачин (Аскаров) – 40:46 (5x5) , 4:2 – Абдеев (Аскаров, Миргалиев) – 55:41 (5x5) 5:2 – Мелихов (Балдин, Соколка) – 57:28 (5x5)
«Мамонты Югры» разгромили «Сарматов» со счётом 8:2.
Степан Грымзин сделал хет-трик, ещё по шайбе забросили Александр Беляев, Иван Морозов, Кирилл Руденко, Владимир Гайдеик и Кирилл Попов. у «Сарматов» отличились Роман Багин и Константин Колмагоров.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 17:00 МСК
3 : 8
2:2, 0:2, 1:4
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
, 1:0 – Багин (Сальвассер, Ипатов) – 04:19 (5x5) , 2:0 – Колмагоров (Любишкин) – 10:45 (5x5) , 2:1 – Грымзин (Еркин, Гайдеик) – 12:13 (5x5) , 2:2 – Грымзин (Гайдеик, Еркин) – 19:56 (5x5) , 2:3 – Беляев (Латышевич) – 24:39 (5x5) , 2:4 – Морозов (Беляев, Латышевич) – 37:32 (5x5) , 2:5 – Грымзин (Гайдеик) – 46:58 (5x5) , 2:6 – Руденко (Чусовитин) – 54:04 (5x4) , 2:7 – Гайдеик (Грымзин, Еркин) – 54:51 (5x5) , 3:7 – Ипатов (Сгибнев, Колмагоров) – 57:13 (5x4) 3:8 – Попов (Чусовитин) – 58:28 (5x4)
МХК «Спартак» прервал шестиматчевую победную серию СКА-1946, выиграв со счётом 3:2.
За красно-белых забили Андрей Ревацкий, Егор Круженков и Артём Волков. Голы «армейцев» — на счету Даниила Огирчука и Кирилла Басистого.
«Реактор» в овертайме одолел «Ладью» — 4:3 Б.
В составе победителей отличились Андрей Чивилев, Глеб Семёнов и Разат Тимиров, сделавший дубль. У тольяттинцев забили Филипп Лапков, Алексей Сыромятников и Максим Цыбин.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 18:00 МСК
, 1:0 – Чивилев (Хайруллов) – 01:23 (5x5) , 2:0 – Тимиров (Галеев, Пикушин) – 12:28 (5x5) , 2:1 – Лапков (Кухарев) – 16:41 (5x4) , 3:1 – Тимиров (Мотыгуллин) – 21:43 (5x5) , 3:2 – Сыромятников (Валиуллов, Переляев) – 33:31 (5x4) , 3:3 – Цыбин (Алексеев, Кизимов) – 35:30 (5x5) 4:3 – Семёнов (Хафизов, Шарифьянов) – 64:49 (5x4)
«Атланты» прервали пятиматчевую серию поражений, обыграв МХК «Динамо» — 3:2.
Заброшенными шайбами у победителей отметились Денис Морозов, Виктор Островский и Никита Христов. У «Динамо» дубль оформил Владислав Михайлов.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 19:00 МСК
2 : 3
0:1, 2:1, 0:1
Атланты
Московская область
, 0:1 – Морозов (Ващук, Силантьев) – 06:14 (5x5) , 1:1 – Михайлов (Семенеко) – 21:38 (5x5) , 2:1 – Михайлов (Казаманов, Мошкин) – 29:33 (5x5) , 2:2 – Островский (Ващук, Правило) – 39:36 (5x5) 2:3 – Христов (Захаров, Морозов) – 55:27 (5x5)
«Капитан» обыграл «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 6:3, прервав свою 16-матчевую серию поражений.
Амир Гараев оформил дубль, ещё по шайбе забросили Даниил Орешкин, Владимир Капкин, Степан Старков и Егор Постнов. В составе китайской команды отличились Ян Свобода, Владимир Забабурин и Владислав Цуриков.
МХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 19:00 МСК
6 : 3
1:2, 2:0, 3:1
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
, 1:0 – Гараев – 03:18 (4x5) , 1:1 – Свобода (Мартынюк, Крутий) – 04:47 (5x5) , 1:2 – Забабурин (Ахонен) – 19:55 (5x4) , 2:2 – Орешкин (Семыкин, Федин) – 27:34 (5x5) , 3:2 – Гараев (Семыкин, Постнов) – 30:52 (5x5) , 3:3 – Цуриков (Свобода, Забабурин) – 43:23 (5x4) , 4:3 – Капкин (Попов) – 47:31 (5x5) , 5:3 – Старков (Пенышкин) – 51:15 (5x5) 6:3 – Постнов (Жилин) – 59:13 (4x5)