Итоги дня ВХЛ: гол Сёмина помог «Соколу» обыграть «СКА-Нева»

17 ноября в регулярном чемпионате ВХЛ состоялось девять матчей.
«Челмет» в овертайме победил «Рубин» — 2:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 16:30 МСК
Челябинск
2 : 1 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Тюмень
1:0 – Тарасов (Могильников) – 17:23 (5x4), 1:1 – Валеев (Ерофеев) – 33:06 (5x5), 2:1 – Безруков (Климонтов) – 64:10 (5x5)
«Горняк» продлил серию поражений до шести матчей, проиграв «Сарыарке» со счётом 1:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 16:30 МСК
Учалы
1 : 4 0:1, 1:1, 0:2
Караганда
0:1 – Орлов (Желнеровский) – 01:38 (5x5), 0:2 – Ломако (Сиксна, Сарваров) – 29:08 (5x5), 1:2 – Митякин (Сетдиков, Воропаев) – 34:35 (5x5), 1:3 – Наместников (Антоновский, Желнеровский) – 40:34 (4x5), 1:4 – Зиазов (Альшевский, Тополь) – 49:51 (5x5)
Усть-каменогорское «Торпедо» победило «Южный Урал» со счётом 1:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 16:30 МСК
Орск
0 : 1 0:0, 0:1, 0:0
Усть-Каменогорск
0:1 – Соренсон (Тривино, Бердников) – 37:33 (5x5)
«Молот-Прикамье» по буллитам обыграл «Нефтяник» — 3:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 17:00 МСК
Пермь
3 : 2 2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0
Альметьевск
1:0 – Зарипов (Чистяков, Порядин) – 02:02 (5x5), 2:0 – Андриянов (Салахов, Епимахин) – 17:51 (5x5), 2:1 – Ляпустин (Курепанов) – 48:43 (5x5), 2:2 – Сумин (Раисов) – 59:58 (6x5), 3:2 – Шайхулов – 65:00 ( ПБ)
«Торос» одолел «Ижсталь» — 2:1 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 17:00 МСК
Нефтекамск
2 : 1 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Ижевск
1:0 – Баранов (Дубровский, Емелин) – 20:43 (5x4), 1:1 – Денис Иванов (Боголейша, Дыньков) – 55:20 (5x5), 2:1 – Афанасьев – 65:00 ( ПБ)
«Спутник» одержал победу в матче с «Зауральем» — 2:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 17:00 МСК
Нижний Тагил
2 : 1 1:0, 1:0, 0:1
Курган
1:0 – Рябов (Кожевников, Ищенко) – 13:31 (5x5), 2:0 – Гиберт (Стулов, Ищенко) – 31:01 (5x5), 2:1 – Сандер (Первухин, Ольшанский) – 41:05 (5x5)
Новокузнецкий «Металлург» выиграл третий матч подряд, одолев «Буран» со счётом 4:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 19:00 МСК
Воронеж
2 : 4 1:0, 1:1, 0:3
Новокузнецк
1:0 – Банцерев (Коротеев) – 19:57 (5x4), 1:1 – Мусин – 28:59 (5x5), 2:1 – Шипилов (Топорков, Артамонов) – 33:32 (5x5), 2:2 – Коростин (Басков, Романцев) – 41:15 (5x5), 2:3 – Дюрягин (Кокшаров, Чернов) – 47:14 (5x5), 2:4 – Дюрягин (Кокшаров, Чернов) – 52:43 (5x5)
«Сокол» обыграл «СКА-Нева» со счётом 2:1, победный гол забил Александр Сёмин.
ВХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 19:00 МСК
Санкт-Петербург
1 : 2 0:0, 0:1, 1:1
Красноярск
0:1 – Потылицын (Железнов) – 30:53 (5x5), 0:2 – Сёмин (Андрющенко, Озолиньш) – 43:21 (5x5), 1:2 – Конозов (Чуркин, Коренев) – 47:08 (5x4)
«Динамо» СПб взяло верх в матче с «Ермаком» — 4:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 19:30 МСК
Санкт-Петербург
4 : 1 0:1, 3:0, 1:0
Ангарск
0:1 – Михайлов (Юшков, Воробьёв) – 07:26 (5x4), 1:1 – Шевченко (Бирюков, Шестаков) – 25:01 (5x5), 2:1 – Бирюков (Шевченко) – 27:03 (4x5), 3:1 – Молодцов (Шевченко, Назаревич) – 31:19 (5x4), 4:1 – Берлёв (Ручкин, Кузнецов) – 49:22 (5x5)