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Аткинсон подписал новый контракт с «Коламбусом» на семь лет

Хоккей

Нападающий «Коламбус Блю Джэкетс» Кэм Аткинсон подписал новое соглашение со своим клубом, рассчитанное на семь лет. Официальная информация по этому поводу опубликована на официальном сайте НХЛ. Как и сообщалось ранее, сумма контракта составила $ 40,25 млн, ежегодно хоккеист будет зарабатывать порядка $ 5,85 млн.

В составе «Коламбуса» форвард провёл 397 матчей, в которых заработал 233 (125+108) очка. В прошлом сезоне он установил личные рекорды результативности по голам (35) и очкам (62). По предыдущему контракту Аткинсон получает 3,5 млн долларов в год.

Таким образом, Аткинсон он будет третьим среди самых высокооплачиваемых игроков команды — после Артемия Панарина ($ 6 млн) и Брэндона Дубински ($ 5,85 млн).

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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