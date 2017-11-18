Аткинсон подписал новый контракт с «Коламбусом» на семь лет

Нападающий «Коламбус Блю Джэкетс» Кэм Аткинсон подписал новое соглашение со своим клубом, рассчитанное на семь лет. Официальная информация по этому поводу опубликована на официальном сайте НХЛ. Как и сообщалось ранее, сумма контракта составила $ 40,25 млн, ежегодно хоккеист будет зарабатывать порядка $ 5,85 млн.



В составе «Коламбуса» форвард провёл 397 матчей, в которых заработал 233 (125+108) очка. В прошлом сезоне он установил личные рекорды результативности по голам (35) и очкам (62). По предыдущему контракту Аткинсон получает 3,5 млн долларов в год.



Таким образом, Аткинсон он будет третьим среди самых высокооплачиваемых игроков команды — после Артемия Панарина ($ 6 млн) и Брэндона Дубински ($ 5,85 млн).

