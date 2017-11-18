100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол Панарина и «сухарь» Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Рейнджерс»

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голы на свой счёт записали Зак Веренски (34-я минута) и Артемий Панарин (48). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 36 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 14 минут 7 секунд.

Эта победа стала для «Блю Джекетс» третьей подряд после серии из четырёх поражений. «Рейнджерс» потерпели второе поражение после шести побед подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Веренски (Дубински, Дженнер) – 33:34 (5x5), 2:0 – Панарин (Бьёркстранд) – 47:14 (5x4)

Видео гола Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

События дня НХЛ. Чумовой сейв Бобровского пяткой — это надо видеть!
После потери Панарина в чужой зоне, за которую Торторелла «съел» бы нашего нападающего.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин Павел Бучневич Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент