Гол Панарина и «сухарь» Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Рейнджерс»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голы на свой счёт записали Зак Веренски (34-я минута) и Артемий Панарин (48). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил все 36 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 14 минут 7 секунд.

Эта победа стала для «Блю Джекетс» третьей подряд после серии из четырёх поражений. «Рейнджерс» потерпели второе поражение после шести побед подряд.

Видео гола Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».