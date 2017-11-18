«Баффало» на выезде уступил «Детройту», Антипин набрал 1 очко

«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Люк Гленденинг (40-я минута), Томаш Татар (49) и Дилан Ларкин (56). За «Сэйбрз» шайбу забросил Райан О'Райлли (46), одним из его ассистентов стал российский защитник Виктор Антипин.

Это поражение стало для «Баффало» четвёртым подряд. «Детройт» добыл четвёртую победу в последних шести играх.