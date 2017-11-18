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«Баффало» на выезде уступил «Детройту», Антипин набрал 1 очко

Хоккей

«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Люк Гленденинг (40-я минута), Томаш Татар (49) и Дилан Ларкин (56). За «Сэйбрз» шайбу забросил Райан О'Райлли (46), одним из его ассистентов стал российский защитник Виктор Антипин.

Это поражение стало для «Баффало» четвёртым подряд. «Детройт» добыл четвёртую победу в последних шести играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 1 0:0, 1:0, 2:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Гленденинг (Хельм) – 39:05 (5x5), 1:1 – О'Райлли (Антипин, Окпосо) – 45:50 (5x5), 2:1 – Татар (Абделкейдер) – 48:36 (5x5), 3:1 – Ларкин (Уэлле, Абделкейдер) – 55:54 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Детройт Ред Уингз Виктор Антипин
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