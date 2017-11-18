НХЛ отмечает 100-летний юбилей лиги

Национальная хоккейная лига отмечает свой 100-летний юбилей.



«Сегодня в присутствии величайших хоккеистов и руководителей лиги в городе с богатейшей историей в момент, о котором 100 лет назад никто даже не мог подумать, Национальная хоккейная лига с гордостью присоединяется к правительству Канады в подготовке к празднованию события. Легендарный журналист Элмер Фергюсон, ставший его свидетелем, описал тот понедельник 1917 года как холодный и промозглый. Он писал, что комната, в которой была основана наша лига, была простой и незатейливой, что её сняли специально для этой цели. В последующие 100 лет в этом городе и в других местах промозглый холод уступил место свету и жару страсти поклонников хоккея. Из „простой и незатейливой комнаты“ выросли удивительные арены в Ванкувере, Флориде, Монреале, Лос-Анджелесе и даже Лас-Вегасе. Мы посетили Стокгольм, Шанхай, Лондон и Пекин. Мы отмечаем 100-летний юбилей лиги и готовимся вступить во второе 100-летие нашей истории, но мы никогда не забудем, что всё началось именно здесь. Тут наше сердце», — прокомментировал юбилей Гэри Беттмэн.

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