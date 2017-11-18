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Бобровский признан первой звездой матча «Коламбус» — «Рейнджерс»

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:0.

Первой звездой встречи был признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который отразил все 36 бросков по своим воротам и записал на свой счёт второй «сухарь» в сезоне и 21-й — в карьере.

Второй звездой матча назван защитник «Блю Джекетс» Зак Веренски, который забил победный гол и завершил матч с показателем полезности «+1».

Третьей звездой признан голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который сделал 40 сейвов.

Гол Панарина и «сухарь» Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Рейнджерс»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Рейнджерс Зак Веренски Сергей Бобровский Хенрик Лундквист
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