Бобровский признан первой звездой матча «Коламбус» — «Рейнджерс»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 2:0.

Первой звездой встречи был признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который отразил все 36 бросков по своим воротам и записал на свой счёт второй «сухарь» в сезоне и 21-й — в карьере.

Второй звездой матча назван защитник «Блю Джекетс» Зак Веренски, который забил победный гол и завершил матч с показателем полезности «+1».

Третьей звездой признан голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который сделал 40 сейвов.