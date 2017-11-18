QMJHL: форвард Ярослав Алексеев сделал дубль и стал второй звездой встречи

Нападающий клуба Главной юниорской лиги Квебека «Шебрук Финикс» Ярослав Алексеев признан второй звездой встречи с «Гатино Олимпик» (6:0). Российский форвард отметился в матче двумя заброшенными шайбами.
Справка «Чемпионата»
Ярослав Алексеев родился 17 января 1999 года в Тюмени, где и начал заниматься хоккеем. Выступал за местный «Газовик», позже перейдя в систему московского «Динамо». В чемпионате МХЛ сезона-2015/16 набрал 15 (7+8) очков в 29 матчах, после чего переехал в Северную Америку, где стал выступать за «Шебрук Финикс». В нынешнем сезоне сыграл 23 игры, набрав 20 (9+11) очков.
Выступал за юниорскую сборную России.
Ярослав Алексеев родился 17 января 1999 года в Тюмени, где и начал заниматься хоккеем. Выступал за местный «Газовик», позже перейдя в систему московского «Динамо». В чемпионате МХЛ сезона-2015/16 набрал 15 (7+8) очков в 29 матчах, после чего переехал в Северную Америку, где стал выступать за «Шебрук Финикс». В нынешнем сезоне сыграл 23 игры, набрав 20 (9+11) очков.
Выступал за юниорскую сборную России.
Русская неделя в Америке: Педан рвётся в НХЛ, а Бучневич в звёзды
Тарасенко самый полезный в НХЛ, Абрамов доминирует в лиге Квебека, а Георгиев привыкает к АХЛ.