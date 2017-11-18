Итоги игрового дня в НХЛ для россиян: 36 сейвов Бобровского, гол Панарина

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие четыре российских хоккеиста. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал единственной звездой игрового дня, отразив 36 из 36 или 100 % бросков по своим воротам, защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин отметился результативной передачей.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Время
|Антипин (з)
Бучневич (н)
Панарин (н)
|«Баффало»
«Рейнджерс»
«Коламбус»
|0+1
0
1+0
|-1
0
0
|0
2
2
|1
2
2
|19.00
13.59
21.16
Бобровский, Панарин и самый русский билборд в Канаде. Соцсети хоккеистов
В это время Евгений Кузнецов раздавал свои хоккейные свитера.