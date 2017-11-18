Итоги игрового дня в НХЛ для россиян: 36 сейвов Бобровского, гол Панарина

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие четыре российских хоккеиста. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал единственной звездой игрового дня, отразив 36 из 36 или 100 % бросков по своим воротам, защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин отметился результативной передачей.



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Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Время Антипин (з)



Бучневич (н)



Панарин (н) «Баффало»



«Рейнджерс»



«Коламбус» 0+1



0



1+0 -1



0



0 0



2



2 1



2



2 19.00



13.59



21.16