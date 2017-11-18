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Итоги игрового дня в НХЛ для россиян: 36 сейвов Бобровского, гол Панарина

Хоккей

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие четыре российских хоккеиста. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал единственной звездой игрового дня, отразив 36 из 36 или 100 % бросков по своим воротам, защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин отметился результативной передачей.

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ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиВремя
Антипин (з)

Бучневич (н)

Панарин (н)		«Баффало»

«Рейнджерс»

«Коламбус»		0+1

0

1+0		-1

0

0		0

2

2		1

2

2		19.00

13.59

21.16
Бобровский, Панарин и самый русский билборд в Канаде. Соцсети хоккеистов
В это время Евгений Кузнецов раздавал свои хоккейные свитера.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин Виктор Антипин Павел Бучневич Сергей Бобровский
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