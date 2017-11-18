В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно более половины турнира.
«Чемпионат» предлагает своим читателям поучаствовать в опросе «Кто из клубов КХЛ не сможет удержать место в плей-офф на Западе?».
Варианты ответа предложены следующие:
— СКА;
— ЦСКА;
— «Йокерит»;
— «Локомотив»;
— ХК «Сочи»;
— «Северсталь»;
— «Торпедо»;
— «Динамо» Москва.
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Пройти опрос можно на Playbuzz.
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