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Кто из клубов КХЛ не сможет удержать место в плей-офф на Западе

Хоккей

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно более половины турнира.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поучаствовать в опросе «Кто из клубов КХЛ не сможет удержать место в плей-офф на Западе?».

Варианты ответа предложены следующие:
— СКА;
— ЦСКА;
— «Йокерит»;
— «Локомотив»;
— ХК «Сочи»;
— «Северсталь»;
— «Торпедо»;
— «Динамо» Москва.

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Пройти опрос можно на Playbuzz.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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