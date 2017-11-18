Василевский и Бобровский входят в топ-3 НХЛ по количеству побед в сезоне

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский входят в топ-3 Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне по количеству побед.
У Василевского — 14 побед, Мэттью Мюррей («Питтсбург Пингвинз»), Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») и Фредрик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс») — 11 побед.
По проценту отражённых бросков Бобровский и Василевский занимают пятую и шестую строку в лиге соответственно.
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Фото: Официальный сайт НХЛ
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