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Василевский и Бобровский входят в топ-3 НХЛ по количеству побед в сезоне

Хоккей

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский входят в топ-3 Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне по количеству побед.

У Василевского — 14 побед, Мэттью Мюррей («Питтсбург Пингвинз»), Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») и Фредрик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс») — 11 побед.

По проценту отражённых бросков Бобровский и Василевский занимают пятую и шестую строку в лиге соответственно.

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Фото: Официальный сайт НХЛ
Итоги игрового дня в НХЛ для россиян: 36 сейвов Бобровского, гол Панарина
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Сергей Бобровский
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