«Куньлунь» — СКА: Вадим Шипачёв сыграет в одном звене с Ильёй Ковальчуком

Стал известен состав петербургского СКА на матч с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный «твиттер» «армейской» команды. В первом звене сыграют Илья Ковальчук и недавно вернувшийся из НХЛ Вадим Шипачёв.



Коскинен (Коробов);

Ковальчук — Шипачёв — Калинин, Зубарев — Войнов;

Гусев — Прохоркин — Плотников, Хафизуллин — Херсли;

Тихонов — Коскиранта — Карпов, Яковлев — Рундблад;

Барабанов — Каблуков — Кетов, Рыков — Гавриков.



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