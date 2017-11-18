«Куньлунь» — СКА: Вадим Шипачёв сыграет в одном звене с Ильёй Ковальчуком

Стал известен состав петербургского СКА на матч с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный «твиттер» «армейской» команды. В первом звене сыграют Илья Ковальчук и недавно вернувшийся из НХЛ Вадим Шипачёв.
Коскинен (Коробов);
Ковальчук — Шипачёв — Калинин, Зубарев — Войнов;
Гусев — Прохоркин — Плотников, Хафизуллин — Херсли;
Тихонов — Коскиранта — Карпов, Яковлев — Рундблад;
Барабанов — Каблуков — Кетов, Рыков — Гавриков.
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