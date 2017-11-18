«Амур» отыгрался за четыре секунды до сирены, но уступил московскому «Динамо»

Хабаровский «Амур» в серии буллитов проиграл московскому «Динамо» (1:2 Б) на домашнем льду.



На 47-й минуте встречи гости вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе Александра Петунина. За четыре секунды до конца основного времени Богдан Потехин забил гол при игре «6 на 5», переведя встречу в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказалось «Динамо», победный бросок сделал Владислав Ефремов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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