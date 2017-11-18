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«Амур» отыгрался за четыре секунды до сирены, но уступил московскому «Динамо»

Хоккей

Хабаровский «Амур» в серии буллитов проиграл московскому «Динамо» (1:2 Б) на домашнем льду.

На 47-й минуте встречи гости вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе Александра Петунина. За четыре секунды до конца основного времени Богдан Потехин забил гол при игре «6 на 5», переведя встречу в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказалось «Динамо», победный бросок сделал Владислав Ефремов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
1 : 2 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Петунин (Никулин, Алексеев) – 46:38 (5x5), 1:1 – Потехин (Ушенин Вячеслав) – 59:56 (6x5), 1:2 – Ефремов – 65:00 ( ПБ)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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