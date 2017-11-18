Бобровский: непросто сразу заиграть, Панарин со временем будет забивать больше

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский после выигранного матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0) поделился мнением о результативности Артемия Панарина.



«То, что Панарин будет забивать всё больше и больше – это вопрос времени. Он осваивается в команде. Не так просто прийти в команду и сразу заиграть.



Мы здесь играем немного в другой манере, поэтому ему нужно время, чтобы освоиться. Вся команда верит в то, что он будет много забивать и набирать много очков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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