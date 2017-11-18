100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бобровский: непросто сразу заиграть, Панарин со временем будет забивать больше

Хоккей

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский после выигранного матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0) поделился мнением о результативности Артемия Панарина.

«То, что Панарин будет забивать всё больше и больше – это вопрос времени. Он осваивается в команде. Не так просто прийти в команду и сразу заиграть.

Мы здесь играем немного в другой манере, поэтому ему нужно время, чтобы освоиться. Вся команда верит в то, что он будет много забивать и набирать много очков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Итоги игрового дня в НХЛ для россиян: 36 сейвов Бобровского, гол Панарина
Источник: Официальный сайт "Коламбус Блю Джекетс" Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин Сергей Бобровский
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент