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Аткинсон: «Коламбус» развивается, хочу выиграть с ним Кубок Стэнли

Хоккей

Нападающий «Коламбус Блю Джэкетс» Кэм Аткинсон прокомментировал подписание нового соглашения со своим клубом, рассчитанного на семь лет. Сумма контракта составила $ 40,25 млн, ежегодно хоккеист будет зарабатывать около $ 5,85 млн.

Ни для кого не секрет, что я хотел играть здесь с самого начала моей карьеры, и я хочу завершить её здесь. Я подписал контракт прежде всего потому, что знаю в каком направлении развивается команда. У нас молодой состав, мы будем прибавлять, станем ещё сильнее и, как я надеюсь, завоюем Кубок Стэнли", — приводит слова Аткинсона официальный сайт НХЛ.

Аткинсон подписал новый контракт с «Коламбусом» на семь лет
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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